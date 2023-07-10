В Калужской области водители 76 554 раз нарушили правила ПДД за неделю

За неделю, с 30 июня по 6 июля, камеры зафиксировали в Калужской области 76 554 нарушения ПДД. Об этом в понедельник, 10 июля, сообщили в региональном Минтрансе.

Чаще всего водители превышали скорость – 40 812 случаев.

В 16 938 случаях нарушали правила проезда перекрестков.

16 740 раз не пристегивались ремнями безопасности.

655 раз двигались по обочине.

571 не пропустили пешеходов.

444 раза выезжали под камерой на встречную полосу.

394 автомобилиста припарковались в запрещенном месте.

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