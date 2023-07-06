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Новый собственник завода «Фольксваген» в Калуге опроверг информацию о смене рода деятельности предприятия

Опубликовано: 06.07.2023 15:24 0 479
Новый собственник завода «Фольксваген» в Калуге опроверг информацию о смене рода деятельности предприятия

Как мы уже писали, в четверг, 6 июля, в сети появилось письмо от неких сотрудников завода «Фольксваген» в Калуге.

В заявлении говорится о том, что рабочих принудительно заставляют ездить в командировки в Москву, а также работать в цеху по переработке древесины на территории предприятия.

Мы взяли комментарий у руководителя профсоюза, а вскоре ситуацию прокомментировал Заместитель губернатора Калужской области Владимир ПОПОВ.

-  Запросили комментарий у собственника предприятия. Размещаемую в соцсетях информацию они опровергли, - сообщил чиновник и привел цитату из ответа этого собственника:

- AGR Automotive Group продолжает активную работу над возобновлением автомобильного производства на площадке в Калуге, - говорится в нем. - Ведутся переговоры с потенциальными технологическими партнерами, и компания уже достигла первых договоренностей, о которых будет официально объявлено в ближайшее время. Мы хотим подчеркнуть, что для нас является приоритетом принять правильное решение, которое будет залогом устойчивого развития производственной площадки.

При этом собственник завода рассказал, что до перезапуска производства, которое является для компании приоритетом, AGR Automotive Group реализует разного рода активности для сохранения рабочих мест и поддержания работоспособности площадки.

В том числе, использует универсальные объекты завода для новых целей. Среди таких объектов – собственный таможенный пост и логистическая инфраструктура, которые, цитируем, «могут использоваться для осуществления профильной деятельности для внешних партнеров, при этом эта деятельность не препятствует интересам скорейшего перезапуска автомобильного производства, а, наоборот, сохранит загрузку данных объектов и персонала».

- Все активности проходят в полном соответствии с трудовым законодательством РФ и исключительно с согласия наших сотрудников, - подчеркивают в AGR Automotive Group.

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Опубликовано: 06.07.2023 15:24 0 479
Тэги: авто и транспорт
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