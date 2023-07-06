Профсоюз АСМ: на заводе «Фольксваген» в Калуге будут перерабатывать древесину

Один из профильных ТГ-каналов опубликовал в четверг, 6 июня, письмо от неких сотрудников завода.

В заявлении говорится о том, что рабочих принудительно заставляют ездить в командировки в Москву и работать в оборудованном цеху по переработке древесины.

- Таможенный пост на территории завода и часть логистики в скором времени будут заниматься приёмом и оформлением леса из Карелии, - написано в опубликованном письме. - Будет приходить на завод по ЖД путям необработанная древесина, а отправляется на экспорт в Китай уже обработанная. В кузовном цехе установлены вязальные станки для намотки верёвки на специальные крючки, к работе на этих станках привлечены работники завода, в добровольно принудительном порядке. Эта работа выполняется в интересах агрохолдинга «Авилон», расположенного в г. Людиново Калужской области.

Лидер профсоюза АСМ Александр АБРОСИМОВ, к которому мы обратились за комментарием, опроверг заявления о принудительности работ. Как рассказал нам руководитель этого профсоюза, в командировки сотрудники, действительно, ездят, но это сугубо добровольное дело.

- Всего две группы по четыре человека, никакой массовости нет. Возможно, будут другие проекты и предложения от работодателя, - пояснил нам Абросимов.

Что же касается перепрофилирования автогиганта под пилораму, то эти слухи ходят по калужскому «Фольксвагену» уже месяц.

- По поводу переработки леса, какие-то проекты есть, но у нас пока никакой конкретики нет, - говорит лидер профсоюза. - Безусловно, какая-то работа ведется пока завод находится в простое. В кузовном цехе два небольших станка есть, привлечены к работе несколько человек, инструкция по охране труда разрабатывается. Все будет в нормах закона. Руководство говорит, что идут переговоры с партнерами достаточно активно, но больше никакой конкретики нет.

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