Калуга Обнинск
Главная Новости Авто и транспорт
История Калуги Падения дронов Статьи

Профсоюз АСМ: на заводе «Фольксваген» в Калуге будут перерабатывать древесину

Опубликовано: 06.07.2023 09:43 2 563
Профсоюз АСМ: на заводе «Фольксваген» в Калуге будут перерабатывать древесину

Один из профильных ТГ-каналов опубликовал в четверг, 6 июня, письмо от неких сотрудников завода.

В заявлении говорится о том, что рабочих принудительно заставляют ездить в командировки в Москву и работать в оборудованном цеху по переработке древесины.

- Таможенный пост на территории завода и часть логистики в скором времени будут заниматься приёмом и оформлением леса из Карелии, - написано в опубликованном письме. - Будет приходить на завод по ЖД путям необработанная древесина, а отправляется на экспорт в Китай уже обработанная. В кузовном цехе установлены вязальные станки для намотки верёвки на специальные крючки, к работе на этих станках привлечены работники завода, в добровольно принудительном порядке. Эта работа выполняется в интересах агрохолдинга «Авилон», расположенного в г. Людиново Калужской области.

Лидер профсоюза АСМ Александр АБРОСИМОВ, к которому мы обратились за комментарием, опроверг заявления о принудительности работ. Как рассказал нам руководитель этого профсоюза, в командировки сотрудники, действительно, ездят, но это сугубо добровольное дело.

- Всего две группы по четыре человека, никакой массовости нет. Возможно, будут другие проекты и предложения от работодателя, - пояснил нам Абросимов.

Что же касается перепрофилирования автогиганта под пилораму, то эти слухи ходят по калужскому «Фольксвагену» уже месяц.

- По поводу переработки леса, какие-то проекты есть, но у нас пока никакой конкретики нет, - говорит лидер профсоюза. - Безусловно, какая-то работа ведется пока завод находится в простое. В кузовном цехе два небольших станка есть, привлечены к работе несколько человек, инструкция по охране труда разрабатывается. Все будет в нормах закона. Руководство говорит, что идут переговоры с партнерами достаточно активно, но больше никакой конкретики нет.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Опубликовано: 06.07.2023 09:43 2 563
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 2 шт.
загрузка комментариев
ОПРОС
Где вы собираетесь провести летний отпуск? 
Всего проголосовало: 902
Новости партнеров
Выбор технических моющих средств
Санаторий премиум-класса в Ессентуках
Причины популярности натуральной косметики и где ее купить выгодно

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru