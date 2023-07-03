В Калуге перекроют центр города на 2 недели

Во вторник, 4 июля, в Калуге перекроют движение на участке от улицы Герцена до улицы Воронина.

Проехать там нельзя будет до 18 июля, сообщает городская управа.

Перекрытие связано с проведением работ по замене водопроводных сетей на улице Огарева.

- Будьте внимательны и заранее выбирайте пути объезда. Приносим извинения за временные неудобства, - отметили в горуправе.

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