В Калуге перекроют центр города на 2 недели
Во вторник, 4 июля, в Калуге перекроют движение на участке от улицы Герцена до улицы Воронина.
Проехать там нельзя будет до 18 июля, сообщает городская управа.
Перекрытие связано с проведением работ по замене водопроводных сетей на улице Огарева.
- Будьте внимательны и заранее выбирайте пути объезда. Приносим извинения за временные неудобства, - отметили в горуправе.
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