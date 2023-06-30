На правом берегу столкнулись две легковушки
В пятницу, 30 июня, на Правом берегу в Калуге столкнулись две легковушки.
На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД.
Пробка растянулась от улицы Фомушина до Генерала Попова. Также стоит Тульское шоссе по направлению к мосту.
На данный момент пробка начала рассасываться.
Обстоятельства происшествия уточняются.
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