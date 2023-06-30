На правом берегу столкнулись две легковушки

В пятницу, 30 июня, на Правом берегу в Калуге столкнулись две легковушки.

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД.

Пробка растянулась от улицы Фомушина до Генерала Попова. Также стоит Тульское шоссе по направлению к мосту.

На данный момент пробка начала рассасываться.

Обстоятельства происшествия уточняются.

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