В Калуге маршруты общественного транспорта изменятся из-за Дня выпускника

В субботу, 24 июня, из-за шествия выпускников в Калуге будет закрыто движение по 22 улицам. Также с 16:15 до 20:30 изменятся маршруты движения общественного транспорта, сообщили в «Управлении Калужского троллейбуса».

Троллейбусы:

№ 1(л) не будет осуществлять движение, после открытия ул. Кирова будет следовать по 12 маршруту.

№ 2(л) после открытия ул. Кирова будет следовать Терепец - дом Быта – Терепец.

№ 3 после открытия ул. Кирова будет следовать КЗТА - скв. Мира – КЗТА.

№ 6,8,9,10,17 будут осуществлять движение по маршруту.

№ 18 до открытия ул. Кирова будет осуществлять движение мкр. Кошелев - пл. Мира, после открытия ул. Кирова будет осуществлять движение по маршруту.

Автобусы:

№ 2 на время ограничения движения будет осуществлять движение Терепец - ул. Московская - ул. Кирова - ул. Гагарина - Парк им. КЭ. Циолковского и обратно в том же направлении.

№ 8, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 33, 37, 90, 82, 91, 98 будут осуществлять движение в штатном режиме.

№ 27 будет осуществлять движение от сквера Медицинских сестёр по ул. Суворова на ул. М. Горького.

№ 29 будет осуществлять движение от ст.Калуга-1 через ул. Баррикад - ул. Московская - ул. Кирова далее по маршруту.

№ 39 будет осуществлять движение от сквера Медицинских сестёр до Европейского квартала.

№ 69 будет осуществлять движение от сквера Медицинских сестёр по ул. Суворова.

№ 95 будет осуществлять движение через ул. Чижевского - в обратном направлении по маршруту.

№ 97 будет осуществлять движение по ул. Ленина - ул. Баррикад и в обратной направлении.

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