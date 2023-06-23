В Калуге обустроят четыре новых пешеходных перехода

В ближайшее время в Калуге собираются увеличить количество пешеходных переходов. Соответствующие решения приняты в пятницу, 23 июня, на заседании комиссии по безопасности дорожного движения.

Для безопасности детей из школы №28 и садика «Гвоздика» зебра и дорожные полицейские появятся в районе дома №9 по улице Гвардейской.

Нерегулируемые переходы обустроят также у детского сада «Золушка» на улице Горького, 9 и в районе дома № 158 по улице Баррикад.

Также переход появится в районе дома №156Б по Грабцевскому шоссе. Как пояснили в управлении горхозяйства, это обусловлено многочисленными обращениями жителей и конфликтными ситуациями на конечной остановке маршрута №77.

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