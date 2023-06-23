В Калуге улица Московская остановилась из-за ДТП

Днем в пятницу, 23 июня, в Калуге движение затруднено на улице Московской в районе путепровода.

Как сообщили очевидцы в сообществе «Дорожный патруль - Калуга», на перекрестке с улицей Азаровской произошло ДТП.

Пробка растянулась на сотни метров в обе стороны по улице Московской.

В сообществе «Калуга ДТП» сообщили, что столкнулись два легковых автомобиля и троллейбус. Перекрыты четыре полосы.

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