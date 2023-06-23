В Калуге Степной проезд перекроют на три дня

В Калуге в рамках реконструкции Синих мостов на три дня закроют проезд по Степному проезду в районе перекрестка с улицей Тарутинской. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщило управление городского хозяйства по итогам заседания комиссии по безопасности дорожного движения.

- Сейчас ведутся работы по перекладке коммуникаций по улице Степной проезд, - пояснили в управлении. - Для проведения данных работ необходимо закрытие движения на перекрестке сроком на три дня.

С датой начала работ дорожники пока не определились.

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