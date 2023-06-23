На обходе Калуги ограничат движение из-за ремонта путепровода

В понедельник, 26 июня, в Калуге на окружной дороге в районе пересечения с трассой М3 «Украина» начнется ремонт путепровода. Из-за этого движение будет ограничено, сообщили в управлении дорогами «Москва - Бобруйск».

Для водителей организуют реверсивное движение по одной полосе.

Также в этом году мостовики начнут ремонтировать два путепровода на втором и третьем километрах обхода.

- Весь объем работ на трех объектах планируется завершить до конца 2025 года, - заявили дорожники.

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