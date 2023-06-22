В Калуге началась установка новых светофоров на улице Набережной

В четверг, 22 июня, в Калуге начались работы по установке новых светофоров с кнопками вызова на улице Набережной. Об этом сообщили в Службе единого заказа городского хозяйства.

Уже подготовлен фундамент. Сами светофоры поставят к концу недели. Также должны появиться новые дорожные знаки и разметка.

Работы проводятся у пешеходного перехода в районе лестницы, ведущей к улице Берендяковской.

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