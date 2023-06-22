В Калуге завершился ремонт Грабцевского шоссе у железнодорожного переезда

Участок Грабцевского шоссе у железнодорожного переезда в районе нефтебазы в Калуге отремонтировали. Об этом утром в четверг, 22 июня, сообщили в управлении городского хозяйства.

Приведен в порядок участок в 78 метров.

- Произведены работы по выборке основания глубиной один метр, уложены слои песка и щебня 40 и 60 сантиметров соответственно, - пояснили в горхозяйстве. -

Каждый слой уплотнен специальным тяжелым катком. В завершении проведена расклинцовка щебнем более мелкой фракции, что позволяет надежно уплотнить материал подушки и исключить образование пустот, уложено два слоя асфальта.

Ранее калужские водители несколько месяцев жаловались на огромные ямы у переезда.

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