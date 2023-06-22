В Калуге водителей удивила разметка на улице Зерновой

В среду, 21 июня, в Калуге нанесли дорожную разметку на улице Зерновой. Фото выложили в группе «Взаимопомощь автомобилистов Калуги» в ВК.

Наличие разметки в этом месте удивило водителей. Вот что пишут калужане:

- Первый раз в жизни разметку на Зерновой вижу.

- На самом деле ее там очень не хватало, так же, как и освещения в вечернее время.

- Не прошло и 100500 лет.

- Вчера утром уже была, многие аж растерялись, ехали то вправо, то влево.

- Я думал, это от жары белые пятна перед глазами поплыли.

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