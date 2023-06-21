С улиц Калуги эвакуируют еще 12 брошенных машин
Еще 12 брошенных автомобилей собираются эвакуировать с улиц Калуги. Список в среду, 21 июня, опубликовала городская управа.
Их осмотр пройдет 29 июня с 10:00 до 13:00.
- ул. Генерала Попова, д. 18, «Лада 211540» сине-зеленого цвета, У051ОР777,
- ул. Телевизионная, д. 2, «Фольксваген» синего цвета, К437РО40,
- ул. Кирова, д. 39, «Датсун» черного цвета, Е634УР777,
- ул. Кирова, д. 39, «Шевроле Авео» серого цвета, К864ОТ40,
- ул. Хрустальная, д. 54, «Фольксваген Пассат» черного цвета, Н322НХ40,
- ул. Хрустальная, д. 54, «Фольксваген Пассат» черного цвета, К813ОО71,
- ул. Хрустальная, д. 54, «Фольксваген» черного цвета, без номера,
- ул. Звездная, д 29, «Фольксваген» белого цвета, У026ХТ777,
- Грабцевское шоссе, д. 128а, ВАЗ серебристого цвета, К812МВ40,
- ул. Никитина, д. 133 к.2, «Шевроле Каптива» серого цвета, Е808СР40,
- ул. Энгельса, д. 17, «Газель» белого цвета, Р110ХО 777,
- ул. Кирова, д. 16, ГАЗ 3279 цвет «Мурена», К559ВУ40.
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