С улиц Калуги эвакуируют еще 12 брошенных машин

Еще 12 брошенных автомобилей собираются эвакуировать с улиц Калуги. Список в среду, 21 июня, опубликовала городская управа.

Их осмотр пройдет 29 июня с 10:00 до 13:00.

ул. Генерала Попова, д. 18, «Лада 211540» сине-зеленого цвета, У051ОР777,

ул. Телевизионная, д. 2, «Фольксваген» синего цвета, К437РО40,

ул. Кирова, д. 39, «Датсун» черного цвета, Е634УР777,

ул. Кирова, д. 39, «Шевроле Авео» серого цвета, К864ОТ40,

ул. Хрустальная, д. 54, «Фольксваген Пассат» черного цвета, Н322НХ40,

ул. Хрустальная, д. 54, «Фольксваген Пассат» черного цвета, К813ОО71,

ул. Хрустальная, д. 54, «Фольксваген» черного цвета, без номера,

ул. Звездная, д 29, «Фольксваген» белого цвета, У026ХТ777,

Грабцевское шоссе, д. 128а, ВАЗ серебристого цвета, К812МВ40,

ул. Никитина, д. 133 к.2, «Шевроле Каптива» серого цвета, Е808СР40,

ул. Энгельса, д. 17, «Газель» белого цвета, Р110ХО 777,

ул. Кирова, д. 16, ГАЗ 3279 цвет «Мурена», К559ВУ40.

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