В Калуге открыли движение по четырем полосам на северном въезде

В среду, 21 июня, в Калуге открыли для движения все новые полосы на северном въезде. Об этом сообщил городской голова Дмитрий Денисов.

- С сегодняшнего дня движение по основному ходу на Северном въезде открыто. Переходим на постоянную схему движения транспорта, - заявил чиновник. - Обращайте внимание на дорожные знаки и сигналы светофоров.

Напомним, реконструкция въезда со стороны Москвы ведется в Калуге с апреля прошлого года. Стоимость работ – более 700 миллионов рублей.

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