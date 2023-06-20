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Что творится с ремонтом улиц в Калуге

Дмитрий Ивьев , Фото: горуправа Калуги.
Опубликовано: 20.06.2023 13:35 6 1270
Что творится с ремонтом улиц в Калуге

В Калуге продолжается ремонт нескольких улиц в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». О ходе работ во вторник, 20 июня, рассказал городской голова Дмитрий Денисов.

На улице Гвардейской завершилась укладка выравнивающего слоя. Верхний слой обещают положить в ближайшее время.

На улице Мельничной водоканал продолжает перекладывать сети.

На улице Складской уложен выравнивающий слой.

Ремонт Привокзальной улицы полностью завершен. Новая дорога принята комиссией.

На улице Кирпичный завод МПС нет централизованной ливневой системы, но дорожники провели необходимые мероприятия по водоотведению, пояснил Денисов.

По словам чиновника, все работы в рамках нацпроекта идут в срок.

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Дмитрий Ивьев , Фото: горуправа Калуги.
Опубликовано: 20.06.2023 13:35 6 1270
Тэги: авто дороги дмитрий денисов
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