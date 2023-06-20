Калуге одобрили заявку на покупку 107 новых автобусов

Заявка Калуги на получение средств Фонда национального благосостояния для покупки новых автобусов была одобрена. Об этом во вторник, 20 июня, сообщили в управлении городского хозяйства.

Подписан договор лизинга на 107 автобусов. Из них 55 будут большими - ЛиАЗ 529267 и 52 средней вместимости - ПАЗ 422320 (Ситимакс 9).

Первые семь автобусов обещают поставить в июле. Они будут обслуживать новый маршрут № 34 «парк Циолковского – Кампус МВТУ им. Баумана».

Поставку остальных автобусов власти Калуги ожидают осенью.

- Все автобусы низкопольные, оборудованы климатическими системами, информационными табло, системой автоматизированной оплаты проезда, бегущей строкой, - заявили в управлении горхозяйства.

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