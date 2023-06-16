В Калужской области с начала года водители превысили скорость 523 664 раза

В пятницу, 16 июня, Центр безопасности дорожного движения Калужской области сообщил статистику по лидирующим нарушениям ПДД за пять месяцев текущего года.

Так, с января по май 2023 года водители региона нарушили предельно допустимую скорость 523 664 раза.

Калужанам напомнили, что от скорости автомобиля прежде всего зависит вероятность летального исхода при ДТП.

Так, согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, каждый дополнительный 1 км/ч средней скорости транспортного потока повышает риск ДТП на 3%, а риск ДТП с гибелью водителя и пассажиров - на 4-5%.

— Будьте внимательны на дорогах и соблюдайте ПДД! – призывают в ведомстве.

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