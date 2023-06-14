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В Калуге ремонт Грабцевского шоссе у железнодорожного переезда начнется 16 июня

Дмитрий Ивьев , Фото: горуправа Калуги.
Опубликовано: 14.06.2023 17:34 1 627
В Калуге ремонт Грабцевского шоссе у железнодорожного переезда начнется 16 июня

В пятницу, 16 июня, в Калуге начнется ремонт 100-метрового участка Грабцевского шоссе у железнодорожного переезда в районе нефтебазы. Об этом сообщили в управлении городского хозяйства.

Полностью перекрывать проезд не планируется. Подрядчик будет работать по ночам в выходные дни с закрытием одной полосы.

- Изначально планируется разборка ослабленного основания на глубину 1 метр участками 3-5 метров с последующим устройством конструктива из 30 сантиметров песка и 70 сантиметров щебня и укладкой двух слоев асфальта, - пояснили в горхозяйстве. - По факту проведения работ возможна корректировка конструктива.

Как пояснили дорожники, провалы возникли из-за того, что собственник ликвидировал переезд в 2021 году, но не укрепил основание дороги.

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Дмитрий Ивьев , Фото: горуправа Калуги.
Опубликовано: 14.06.2023 17:34 1 627
Тэги: авто дороги
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