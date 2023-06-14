Улицы Калуги готовят к перекрытию Синих мостов

В Калуге дорожники продолжают готовить объездные пути для скорого перекрытия Синих мостов. Фото в среду, 14 июня, опубликовал городской голова Дмитрий Денисов.

По его словам, главной дорогой для местных автомобилистов станет 2-й Городской (Степной) проезд.

- Продолжается наисложнейшее на данный момент направление работы – строительство ливневой канализации, - заявил чиновник. - Строим ее с нуля. Качественные инженерные сети просто необходимы для последующих грамотных этапов реконструкции транспортной развязки.

Денисов также поручил решить проблему лужи на улице Тарутинской при въезде в микрорайон Малиновка.

А на пересечении улицы Луговой и Степного проезда должны организовать временную остановку общественного транспорта.

Дата перекрытия Синих мостов властями Калуги по-прежнему не называется.

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