Улицы Калуги готовят к перекрытию Синих мостов
В Калуге дорожники продолжают готовить объездные пути для скорого перекрытия Синих мостов. Фото в среду, 14 июня, опубликовал городской голова Дмитрий Денисов.
По его словам, главной дорогой для местных автомобилистов станет 2-й Городской (Степной) проезд.
- Продолжается наисложнейшее на данный момент направление работы – строительство ливневой канализации, - заявил чиновник. - Строим ее с нуля. Качественные инженерные сети просто необходимы для последующих грамотных этапов реконструкции транспортной развязки.
Денисов также поручил решить проблему лужи на улице Тарутинской при въезде в микрорайон Малиновка.
А на пересечении улицы Луговой и Степного проезда должны организовать временную остановку общественного транспорта.
Дата перекрытия Синих мостов властями Калуги по-прежнему не называется.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!