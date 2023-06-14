В Калуге полностью перекроют улицу Суворова

Вечером в среду, 14 июня, в Калуге полностью перекроют проезд по улице Суворова на участке между переулками Кирова и Теренинским. Об этом сообщили в городской управе.

В 21:00 «Калугатеплосеть» начнет аварийные работы в районе дома №156 к.2.

Проехать по Суворова нельзя будет до 7:00 четверга, 15 июня.

Водителей просят выбирать пути объезда заранее.

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