В Калуге полностью перекроют улицу Суворова
Вечером в среду, 14 июня, в Калуге полностью перекроют проезд по улице Суворова на участке между переулками Кирова и Теренинским. Об этом сообщили в городской управе.
В 21:00 «Калугатеплосеть» начнет аварийные работы в районе дома №156 к.2.
Проехать по Суворова нельзя будет до 7:00 четверга, 15 июня.
Водителей просят выбирать пути объезда заранее.
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