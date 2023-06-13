Где в Калуге нанесли дорожную разметку
На нескольких улицах Калуги появилась долгожданная дорожная разметка. Об этом во вторник, 13 июня, сообщили в управлении городского хозяйства.
- Выполнили работы на улицах Фомушина, Генерала Попова, 65 лет Победы, Тульском шоссе, улице Сиреневый бульвар, - отметили в горхозяйстве. - Также продолжаются работы на улицах Моторной, Молодежной, Платова, Грабцевском шоссе. Планируем приступить к нанесению разметки на улицах микрорайонов Силикатный и Малинники.
На данный момент дорожники выполнили треть работ от запланированного на сезон.
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