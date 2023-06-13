В Калужской области водители 63 210 раз нарушили правила за неделю
За неделю, со 2 по 8 июня, камеры зафиксировали в Калужской области 63 210 нарушений ПДД. Об этом во вторник, 13 июня, сообщили в региональном Минтрансе.
Чаще всего водители превышали скорость – 37 011 случаев.
В 12 846 случаях калужане не пристегивались ремнями.
11 227 автомобилистов заехали за стоп-линию на красный на перекрестках.
895 водителей не пропустили пешеходов.
663 автомобилиста выехали на встречную полосу.
527 – припарковались в запрещенном месте.
41 калужанин двигался под камерой по обочине.
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