В Калужской области водители 63 210 раз нарушили правила за неделю

За неделю, со 2 по 8 июня, камеры зафиксировали в Калужской области 63 210 нарушений ПДД. Об этом во вторник, 13 июня, сообщили в региональном Минтрансе.

Чаще всего водители превышали скорость – 37 011 случаев.

В 12 846 случаях калужане не пристегивались ремнями.

11 227 автомобилистов заехали за стоп-линию на красный на перекрестках.

895 водителей не пропустили пешеходов.

663 автомобилиста выехали на встречную полосу.

527 – припарковались в запрещенном месте.

41 калужанин двигался под камерой по обочине.

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