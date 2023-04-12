В Калуге пешеходам запретили ходить рядом с обвалившимся тротуаром

На прошлой неделе мы рассказывали, что в Калуге на улице Комфортной обвалился тротуар.

Ремонтные работы там пока не начались. Чиновники объясняли, что участок, куда уполз тротуар, принадлежит частному лицу.

Но перед местом обвала установили знаки, запрещающие движение пешеходов. Но, судя по вытоптанной дорожке, калужане продолжают там передвигаться, иначе пришлось бы выходить на проезжую часть.

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