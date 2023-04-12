Сквер Волкова в Калуге облагородят 22 апреля

В день всероссийского субботника, всех желающих зовут присоединиться к любителям спорта на открытом воздухе. В сквере имени Волкова пройдёт массовый субботник. Время его начала городская управа объявит чуть позже.

Помимо обычных упражнений с граблями и мусорными пакетами, к этому дню планируется подремонтировать спортивные тренажеры, а территорию за футбольными воротами засеять газоном.

- В сквере воспитанники «Торпедо» высадят 23 сирени, а также 10 сосен и 10 кедров – это будут именные деревья юных футболистов, - рассказал городской голова Дмитрий Денисов.

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