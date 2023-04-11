Дороги ужасные, тротуара нет, парк зарос бурьяном: жители Калуги жалуются на состояние района

Жалобу на состояние микрорайона Куровской опубликовала 11 апреля на странице губернатора местная жительница.

- Дороги ужасные, тротуар по улице Мира отсутствует, липовый парк - только на проекте парк, а в самом деле он зарос бурьяном, - возмущается калужанка. - Детских площадок мало. Да и вообще, в микрорайоне Куровской на данный момент разруха и бардак, кругом мусор. Приезжайте, оцените.

- Капремонт дорог в микрорайоне в этом году, к сожалению, не предусмотрен, - прокомментировали во вторник в городской управе. - Обязательно рассмотрим возможность проведения ямочного ремонта, с учетом приоритетности и в рамках выделенных на это средств. Капитально отремонтировать тротуар по улице Мира, к сожалению, не получится, так как бюджетные средства в этом году не предусмотрены. Постараемся рассмотреть такую возможность, но ближе к 2026 году. Наши службы уже перешли на летнюю уборку, сейчас убираем центральные улицы, постепенно дойдем до отдаленных районов. Также вы можете принять участие в программе «Инициативное бюджетирование» и, создав инициативную группу, предоставить организатору конкурсного отбора свой проект по благоустройству. Заявки можно направить по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д.93, каб. 416. тел. 70-11-71.

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