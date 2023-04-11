Калуга Обнинск
Главная Новости Благоустройство
Клиника года История Калуги Паводок Статьи Эко-премия "Чистая Калуга"

Дороги ужасные, тротуара нет, парк зарос бурьяном: жители Калуги жалуются на состояние района

Дмитрий Ивьев , Фото с панорам.
Опубликовано: 11.04.2023 15:52 2 1246
Дороги ужасные, тротуара нет, парк зарос бурьяном: жители Калуги жалуются на состояние района

Жалобу на состояние микрорайона Куровской опубликовала 11 апреля на странице губернатора местная жительница.

- Дороги ужасные, тротуар по улице Мира отсутствует, липовый парк - только на проекте парк, а в самом деле он зарос бурьяном, - возмущается калужанка. - Детских площадок мало. Да и вообще, в микрорайоне Куровской на данный момент разруха и бардак, кругом мусор. Приезжайте, оцените.

- Капремонт дорог в микрорайоне в этом году, к сожалению, не предусмотрен, - прокомментировали во вторник в городской управе. - Обязательно рассмотрим возможность проведения ямочного ремонта, с учетом приоритетности и в рамках выделенных на это средств. Капитально отремонтировать тротуар по улице Мира, к сожалению, не получится, так как бюджетные средства в этом году не предусмотрены. Постараемся рассмотреть такую возможность, но ближе к 2026 году. Наши службы уже перешли на летнюю уборку, сейчас убираем центральные улицы, постепенно дойдем до отдаленных районов. Также вы можете принять участие в программе «Инициативное бюджетирование» и, создав инициативную группу, предоставить организатору конкурсного отбора свой проект по благоустройству. Заявки можно направить по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д.93, каб. 416. тел. 70-11-71.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев , Фото с панорам.
Опубликовано: 11.04.2023 15:52 2 1246
Тэги: благоустройство
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 2 шт.
загрузка комментариев
ОПРОС
Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников предложил собрать все парковые скульптуры Калуги советского периода в сквере Ленина и создать там парк советского периода. А что вы думаете по этому поводу? 
Всего проголосовало: 523
Новости партнеров
Где и как искать клиентов менеджеру по продажам?
Вы хотите иметь свое собственное жилье у моря В Батуми?
Что делает швейцарские часы особенными?

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru