Жители Калуги пожаловались на горы земли рядом с домами
В Калуге жители дома №13 на улице Минской пожаловались губернатору на горы земли, которые расположены во дворе.
- Жители микрорайона полтора года после сдачи домов мирятся с тем, что живут среди гор земли, арматуры, бетонных плит, ям и прочего строительного мусора, который не вывез застройщик, - написала калужанка. - Дети лазят по этим горам - это еще вопрос безопасности!
На эту публикацию отреагировали в городской управе.
- Как уточнил застройщик, планируется начать вывозить грунт, как только он подсохнет, ориентировочно в мае, - заверили чиновники.
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