Жители Калуги пожаловались на горы земли рядом с домами

В Калуге жители дома №13 на улице Минской пожаловались губернатору на горы земли, которые расположены во дворе.

- Жители микрорайона полтора года после сдачи домов мирятся с тем, что живут среди гор земли, арматуры, бетонных плит, ям и прочего строительного мусора, который не вывез застройщик, - написала калужанка. - Дети лазят по этим горам - это еще вопрос безопасности!

На эту публикацию отреагировали в городской управе.

- Как уточнил застройщик, планируется начать вывозить грунт, как только он подсохнет, ориентировочно в мае, - заверили чиновники.

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