Свалку рядом с рекой устроили в Калужской области

Рядом с рекой Прорва в Козельском районе кто-то устроил свалку. Жители села Березичский Стеклозавод жаловались на это еще зимой. Сейчас отходы вывезены, сообщили во вторник, 11 апреля, в прокуратуре Калужской области.

На берегу сбросили бытовые отходы, строительный мусор, пластик. Часть отходов попала в воду.

Свалку районная администрация ликвидировала по решению суда.

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