В Калуге начался ремонт фасада школы, который осыпается на тротуар
В понедельник, 10 апреля, в Калуге начался ремонт фасада школы №6, который выходит на улицу Королева.
Как мы уже рассказывали, ранее он начал осыпаться прямо на тротуар и остановку общественного транспорта.
Работы ведутся с помощью подъемного крана. Для пешеходов огородили с помощью конусов часть проезжей части.
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