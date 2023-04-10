В Калуге начался ремонт фасада школы, который осыпается на тротуар

В понедельник, 10 апреля, в Калуге начался ремонт фасада школы №6, который выходит на улицу Королева.

Как мы уже рассказывали, ранее он начал осыпаться прямо на тротуар и остановку общественного транспорта.

Работы ведутся с помощью подъемного крана. Для пешеходов огородили с помощью конусов часть проезжей части.

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