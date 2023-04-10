В Калуге объявили победителей проектов благоустройства

Экспертная комиссия решила, что пять миллионов рублей, заложенных в городском бюджете Калуги на финансирование проектов инициативного бюджетирования, будут распределены между победителями конкурса.

Речь идёт о реконструкции спортивной площадки во дворе дома № 16 по улице Труда, ремонте и благоустройстве двора дома № 5 по улице Кибальчича и обустройстве спортивной площадки в деревне Яглово.

- До финального этапа конкурса дошли семь проектов. В результате победили три. Эти проекты будут профинансированы в полном объёме. Реализуются проекты на условиях софинансирования со стороны инициаторов, - пояснила член экспертной комиссии Наталья Кононова.

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