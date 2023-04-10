Централизованная уборка пригородных сельских кладбищ Калуги начнется с 1 мая

С 1 мая в Калуге начнут убирать пригородные кладбища. Об этом сообщили представители городской управы.

А вот с установкой контейнерных площадок могут возникнуть сложности. Например, на кладбище у деревни Большая Каменка контейнеры поставить нельзя.

- Из-за близости расположения оград с захоронениями и нехваткой места для уборочной техники, а также сложностью освобождения контейнеров, связанной со спецификой отходов, - пояснили в городской управе Калуги.

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