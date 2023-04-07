В Калуге каретный сарай превращают в музыкальную площадку

До конца нынешнего года в Калуге планируется завершить реставрацию бывшего здания конюшни и каретного сарая на улице Кропоткина. Об этом в пятницу, 7 апреля, в ходе прямого эфира в «ВКонтакте» сообщил начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.

По его словам, ведутся работы внутри здания, проводятся работы по усилению перекрытий, восстанавливается главная входная группа, котрая была заложена в прошлом веке.

Здание было построено в 1870 году. Сейчас оно передано Инновационному культурному центру. В марте сообщалось, что оно станет музыкальной площадкой и местом репетиций группы «Jazzatov giga band».

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