В Калуге за год высадят 20 туй, на другие деревья в бюджете нет денег

Управление городского хозяйства Калуги на днях сообщало, что за первый квартал на улицах областного центра спилили 172 аварийных дерева.

Одна из жительниц Калуги поинтересовалась в ответ, как обстоит ситуация с высадкой новых. Чиновники пояснили, что в нынешнем году в бюджете хватит денег только на туи:

- В прошлом году было высажено около 100 деревьев и кустарников (липа, вишня, сирень, каштан, можжевельник). В этом году исходя из возможностей бюджета запланирована высадка 20 туй и 188 спирей, - говорится в комментарии горуправы.

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