Жителей Калуги напугала обрезка деревьев на улице Комарова
С начала года в Калуге городская управа обрезала 187 деревьев. Прошла такая работа и на улице Комарова. Но исполнение понравилось не всем местным жителям.
На страницах губернатора в соцсетях появились жалобы и просьбы проверить, соответствует ли все нормам, ведь от деревьев у дома №53 остались одни стволы.
В пятницу, 7 апреля, свой комментарий опубликовала городская управа. Чиновники пояснили, что ветви обрезали, чтобы они не соприкасались с электрическими проводами.
- После обрезки у дерева формируется молодая крона, - подчеркнули в горуправе.
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