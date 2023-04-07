Жителей Калуги напугала обрезка деревьев на улице Комарова

С начала года в Калуге городская управа обрезала 187 деревьев. Прошла такая работа и на улице Комарова. Но исполнение понравилось не всем местным жителям.

На страницах губернатора в соцсетях появились жалобы и просьбы проверить, соответствует ли все нормам, ведь от деревьев у дома №53 остались одни стволы.

В пятницу, 7 апреля, свой комментарий опубликовала городская управа. Чиновники пояснили, что ветви обрезали, чтобы они не соприкасались с электрическими проводами.

- После обрезки у дерева формируется молодая крона, - подчеркнули в горуправе.

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