В Калужской области вандалы создали рай

В Калужской области знак на въезде в Ферзиковский район постоянно лишается двух букв. Вместо район остается рай, сообщил в пятницу, 7 апреля, глава местной администрации Алексей Волков.

- Уже более 10 лет вандалы отламывают 2 буквы, мы их восстанавливаем, но долго они не висят, - прокомментировал Волков. - Мне очень приятно, что для наших жителей район - это рай. Поэтому хочу устроить опрос.

У пользователей телеграма чиновник спрашивает, что делать – восстановить и оставить как арт-объект. На данный момент лидирует вариант «Оставить как арт-объект, а рядом установить новый знак».

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