В Калуге пообещали обновить разметку на набережной

В четверг, 6 апреля, наш читатель жаловался на сошедшую разметку на набережной Яченского водохранилища.

По словам мужчины, ее нанесли в июле 2021 года. К настоящему времени краски почти не осталось.

В пятницу ситуацию прокомментировали в городской управе.

- Не волнуйтесь, пожалуйста. Разметка будет обновлена летом этого года, - говорится в ответе чиновников.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.