В Калуге у обвалившегося склона выставили предупреждающие таблички

На прошлой неделе в Калуге подростки устроили опасные игры на обвалившемся склоне у музея космонавтики. Сплошного ограждения там делать не будут, но уже выставлены предупреждающие таблички, сообщили нам в пятницу, 7 апреля, в городской управе.

Работы на склоне обещают начать до конца года.

- Сейчас разрабатывается техническое задание на проведение проектных работ на всей территории склона, - прокомментировали в городской управе. - При наступлении благоприятных погодных условий проведем мероприятия, которые остановят этот процесс. Работы планируем начать в этом году. Для безопасности граждан установлены информационные таблички.

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