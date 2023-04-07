В Калуге собираются снести гаражи и сараи на Правом берегу
В пятницу, 7 апреля, городская управа Калуги сообщила о поисках владельцев различных строений, расположенных на улице Энергетиков напротив пожарной части №69.
Там находятся гаражи, сараи, погреба, вагончики и ограждение.
Владельцам нужно предоставить документы о собственности в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений.
Если постройки нелегальные, то их собираются снести.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!