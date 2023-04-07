В Калуге собираются снести гаражи и сараи на Правом берегу

В пятницу, 7 апреля, городская управа Калуги сообщила о поисках владельцев различных строений, расположенных на улице Энергетиков напротив пожарной части №69.

Там находятся гаражи, сараи, погреба, вагончики и ограждение.

Владельцам нужно предоставить документы о собственности в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений.

Если постройки нелегальные, то их собираются снести.

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