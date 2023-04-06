В Калуге вандалы взялись за шкафы на улице Театральной
На улице Театральной в Калуге установили распределительные шкафы, которые позволили убрать провода под землю. Но теперь сами массивные конструкции портят вид исторического центра.
В начале года власти обещали, что шкафы распишут художники.
Однако к началу апреля за дело взялись вандалы. На одном из шкафов на улице Театральной уже появились граффити.
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