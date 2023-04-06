В Калуге вандалы взялись за шкафы на улице Театральной

На улице Театральной в Калуге установили распределительные шкафы, которые позволили убрать провода под землю. Но теперь сами массивные конструкции портят вид исторического центра.

В начале года власти обещали, что шкафы распишут художники.

Однако к началу апреля за дело взялись вандалы. На одном из шкафов на улице Театральной уже появились граффити.

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