В Калуге начали мыть набережную, затопленную Окой
Как мы уже рассказывали, в Калуге вода отступила с набережной Оки. За последние сутки река опустилась еще на 88 сантиметров.
Паводок оставил после себя много грязи. Поэтому в среду, 5 апреля, коммунальщики принялись за уборку.
Дорожки на набережной начали мыть, сообщили в городской управе.
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