В Калуге начали мыть набережную, затопленную Окой

Как мы уже рассказывали, в Калуге вода отступила с набережной Оки. За последние сутки река опустилась еще на 88 сантиметров.

Паводок оставил после себя много грязи. Поэтому в среду, 5 апреля, коммунальщики принялись за уборку.

Дорожки на набережной начали мыть, сообщили в городской управе.

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