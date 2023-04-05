Глава городского самоуправления Калуги осмотрел набережную

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев побывал на набережной Оки и убедился в том, что объекты благоустройства после зимы находятся в нормальном состоянии.

Благоустройство набережной Оки началось в 2022 году, там появился променад, тротуары, газоны, ограждение и уличное освещение, начались работы по обустройству пляжа.

- Прошлым летом местное отделение партии «Единая Россия» выиграло грант. За счёт этих средств мы приобрели и установили на набережной ортопедические скамейки. Перезимовали они в целом хорошо, повреждения отсутствуют. У калужан остались положительные впечатления, люди часто приходят сюда отдохнуть, полюбоваться природой, – прокомментировал Юрий Моисеев. – Мы продолжим работы по благоустройству. В планах установка урн, это позволит обеспечить нормальный сбор мусора и его своевременный вывоз. Уверен, набережная Оки станет настоящей точкой притяжения, популярным среди горожан местом отдыха, прогулок и занятий спортом.

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