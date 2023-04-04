Жители Калуги жалуются на разрытые тротуары на улице Театральной

После схода снега и льда в Калуге на улице Театральной проблемы пешеходам доставляют разрытые тротуары.

Работы по переносу электросетей в землю там проводились еще осенью, но зимой все замерло и не приводилось в порядок.

В понедельник, 3 апреля, на планерке в городской управе чиновники поручили ответственным заняться благоустройством на перекрестках Театральной с улицами Дзержинского и Достоевского.

Однако радость калужан может оказаться не долгой. Новые земляные работы запланированы на других участках Театральной.

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