Жители Калуги жалуются на разрытые тротуары на улице Театральной
После схода снега и льда в Калуге на улице Театральной проблемы пешеходам доставляют разрытые тротуары.
Работы по переносу электросетей в землю там проводились еще осенью, но зимой все замерло и не приводилось в порядок.
В понедельник, 3 апреля, на планерке в городской управе чиновники поручили ответственным заняться благоустройством на перекрестках Театральной с улицами Дзержинского и Достоевского.
Однако радость калужан может оказаться не долгой. Новые земляные работы запланированы на других участках Театральной.
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