В Калуге опасный склон у музея космонавтики огородят предупреждающими табличками

На выходных мы сообщали, что в Калуге подростки устроили опасные игры на обвалившемся склоне у музея космонавтики. В понедельник, 3 апреля, эту проблему обсудили на планерке в городской управе.

Начальник управления капитального строительства Виталий Леонов рассказал, что 4 апреля на подходах к склону смонтируют предупреждающие таблички. На них будет указано, что проход запрещен.

Ставить временное ограждение чиновники не видят смысла, так как от желающих забраться туда оно все равно не спасет.

Также в городской управе пообещали проводить на выходных, когда у школьников больше свободного времени, рейды у склона.

Калужан в свою очередь попросили предупредить своих детей об опасности, которую представляет место оползня.

Кроме того, 3 апреля, в городской управе ответили на претензии по поводу вырубки деревьев на склоне.

- При производстве работ по укреплению склона часть деревьев была уничтожена при обвале, - говорится в комментарии администрации. - Часть деревьев вынуждены были убрать, так как они мешали работам по укреплению склона. Сейчас разрабатывается техническое задание на проведение проектных работ на всей территории склона. При наступлении благоприятных погодных условий проведем мероприятия, которые остановят этот процесс. Работы планируем начать в этом году.

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