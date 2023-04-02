В Калуге огородили развалившуюся усадьбу XIX века

На днях в Калуге установили забор вокруг разрушенной усадьбы XIX века на перекрестке улиц Баумана и Комарова. Новый владелец занялся сохранением здания.

Напомним, осенью прошлого года дом, который является объектом культурного наследия федерального значения, муниципалитет за 1,19 миллиона рублей продал на аукционе частной компании. У инвестора осталось три с половиной года, чтобы восстановить здание.

Усадьба была построена в середине XIX века. По информации начальника управления по охране объектов культурного наследия Евгения Чудакова, в 1876 году дом принадлежал купчихе Александре Дьяконовой. После этого несколько раз менял владельцев. При советской власти был муниципализирован.

В последние годы усадьба заброшена, крыша и часть восточной стены обрушились. Нет перекрытий, полов, дверей и окон.

Стартовая цена на торгах составляла 708 тысяч рублей.

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