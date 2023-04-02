В Калуге фасад школы №6 осыпается на тротуар

Жители Калуги жалуются на состояние фасады школы №6, который выходит на улицу Королева.

Куски штукатурки падают прямо на тротуар. Хотя там всегда большое количество пешеходов, ходят дети и находится остановка общественного транспорта.

Недавно в стены школы вбили металлические штыри, к которым привязали сигнальную ленту. Но когда ждать ремонт? Ситуацию нам прокомментировали в городской управе.

- Ремонтные работы фасада школы 6 будут выполнены до конца апреля, - пообещали чиновники.

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