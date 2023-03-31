Власти Калуги потребовали снести забор возле православной гимназии
Городская управа Калуги в пятницу, 31 марта, опубликовала, постановление с требованием демонтировать временные объекты, которые были установлены без соответствующего разрешения.
В этот перечень вошло и металлическое ограждение у православной гимназии на улице Дарвина. Если владельцы здания не сделают это добровольно, забор срежут принудительно.
Решетка появилась там несколько месяцев назад.
Также собственники должны убрать следующие объекты:
- ул. Советская, 18, корп.1 - металлическое ограждение,
- Шопино, ул. Центральная, 6 – ограждение и вагончик,
- ул. Окружная, 6 – три гаража,
- ул. Московская, 60 – 11 сараев,
- ул. Воскресенская, 21 - два гаража,
- ул. Вишневского, 13 – гараж,
- ул. Первомайская, 52 – три гаража, контейнер и девять сараев,
- Доможирово, 12 – металлический контейнер и труба.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!