Власти Калуги потребовали снести забор возле православной гимназии

Городская управа Калуги в пятницу, 31 марта, опубликовала, постановление с требованием демонтировать временные объекты, которые были установлены без соответствующего разрешения.

В этот перечень вошло и металлическое ограждение у православной гимназии на улице Дарвина. Если владельцы здания не сделают это добровольно, забор срежут принудительно.

Решетка появилась там несколько месяцев назад.

Также собственники должны убрать следующие объекты:

ул. Советская, 18, корп.1 - металлическое ограждение,

Шопино, ул. Центральная, 6 – ограждение и вагончик,

ул. Окружная, 6 – три гаража,

ул. Московская, 60 – 11 сараев,

ул. Воскресенская, 21 - два гаража,

ул. Вишневского, 13 – гараж,

ул. Первомайская, 52 – три гаража, контейнер и девять сараев,

Доможирово, 12 – металлический контейнер и труба.

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