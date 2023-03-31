Первый массовый субботник пройдет в Калуге 1 апреля

В субботу, 1 апреля, в Калуге запланирован первый массовый субботник. Он состоится в сквере Волкова, сообщили в городской управе.

Участники будут собираться в 11:00 у дома №1 по улице Циолковского.

Туда собираются прийти, среди прочих, чиновники и депутаты.

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