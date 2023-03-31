Власти Калуги ищут собственников гаража, сарая и навеса

В пятницу, 31 марта, городская управа Калуги объявила о поисках владельцев трех построек, которые собираются снести в ближайшее время.

На улице Дубрава, 11а и на улице Территория Психбольницы, 23 находятся металлический гараж, деревянный сарай и навес из поликарбоната.

Собственников просят предоставить документы на строения в горуправу по адресу: улица Московская, 188 (каб.310), тел: 71-36-28.

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