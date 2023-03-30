В Калуге закрыли доступ в аварийный дом

В Калуге дом №9 на улице Поселковой включили в реестр опасных объектов. Об этом 29 марта сообщили в прокуратуре Калужской области.

Одноэтажное здание является аварийным. Но доступ к нему не был ограничен. Туда могли попасть подростки.

После вмешательства прокуратуры все входы заколотили.

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