В Калуге ликвидировали свалку у Яченского водохранилища
В Калуге подрядчик, занимающийся благоустройством Яченского водохранилища, устроил свалку в водоохранной зоне. Об этом сообщили 29 марта в прокуратуре Калужской области.
В ведомстве заявили, что управление капитального строительства Калуги не вело надлежащий контроль.
После вмешательства прокуратуры свалку убрали.
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