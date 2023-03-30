В Калуге ликвидировали свалку у Яченского водохранилища

В Калуге подрядчик, занимающийся благоустройством Яченского водохранилища, устроил свалку в водоохранной зоне. Об этом сообщили 29 марта в прокуратуре Калужской области.

В ведомстве заявили, что управление капитального строительства Калуги не вело надлежащий контроль.

После вмешательства прокуратуры свалку убрали.

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